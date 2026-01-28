Omar Favaro di nuovo a processo

Maltrattamenti, soprusi fisici e psicologici e violenza sessuale ai danni dell'ex moglie. A 41 anni Omar Favaro, che nel 2001 con la fidanzata Erika De Nardo uccise la madre e il fratellino di lei con 97 coltellate, torna a processo. Il giudice del tribunale di Ivrea ha disposto per lui il rinvio a giudizio. Le indagini erano partite proprio dalla denuncia della donna che si è costituita parte civile. Gli episodi, una ventina in tutto, si sarebbero verificati tra il 2019 e il 2021.