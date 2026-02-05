Milano-Cortina, scuole chiuse per l'inaugurazione: famiglie e lavoratori nel caos

Domani, venerdì sei febbraio, scuole chiuse a Milano nell’area della circonvallazione esterna in occasione della cerimonia inaugurale dei Giochi invernali. La decisione, assunta dal ministero dell’Istruzione e del Merito per garantire la sicurezza durante il passaggio delle delegazioni straniere e della Fiaccola Olimpica, riguarda gli istituti di ogni ordine e grado. La circolare, attesa da giorni, è arrivata solo una settimana fa, scatenando il malcontento delle famiglie. Tra permessi, ferie, smart working e babysitter, molti genitori si sono organizzati all’ultimo momento, con il supporto dei nonni.



