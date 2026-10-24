Speciale Le proteste in Italia e in Europa
Sabato di fuoco

Non solo Milano, diverse città si blindano per le proteste

Tensione alta in diverse città della Penisola, vetrine protette da pannelli di legno

di Cristiano Puccetti
24 Ott 2026 - 12:32
01:16 
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