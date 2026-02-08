Nizza Monferrato, l'ex fidanzato di Zoe: "Al rifiuto l'ho colpita e gettata nel canalone"

"Abbiamo discusso, l'ho colpita a pugni. L'ho lasciata cadere giù nell'acqua". Così Alex Manna, 19 anni, di Montegrosso, vicino ad Asti, ha confessato di avere colpito a morte Zoe Trinchero, la barista 17enne di Nizza Monferrato. La ragazza forse respirava ancora quando è finita nel canalone. Nella serata con amici, si erano appartati ricordando una loro vecchia storia. Lui ci aveva provato. Al rifiuto, l'ha picchiata, l'ha lasciata morire. Per poi raccontare una bugia agli amici, addossare la colpa del delitto a un nordafricano con problemi psichici. Scatenare un tentato linciaggio contro l'innocente. Le indagini a tempo di record dei carabinieri hanno risolto il caso.