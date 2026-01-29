Niscemi, in elicottero sopra la frana

In volo sull’elicottero della Guardia di Finanza di Catania: sotto c’è Niscemi, paese con oltre 24mila abitanti. La zona rossa, il cuore dell’emergenza che ha costretto a sfollare 1500 persone: la frana si vede, una ferita enorme che ha divorato la collina. Un fronte di oltre quattro chilometri che raggiunge altezze superiori ai cinquanta metri. Dall’alto il disastro è evidente: il terreno è crollato, trascinando via strade, muri, interi pezzi di paese.