I danni del maltempo

Niscemi, in elicottero sopra la frana

Un fronte di oltre quattro chilometri che raggiunge altezze superiori ai cinquanta metri

di Federica Terrana
29 Gen 2026 - 18:54
01:17 
videovideo

In volo sull’elicottero della Guardia di Finanza di Catania: sotto c’è Niscemi, paese con oltre 24mila abitanti. La zona rossa, il cuore dell’emergenza che ha costretto a sfollare 1500 persone: la frana si vede, una ferita enorme che ha divorato la collina. Un fronte di oltre quattro chilometri che raggiunge altezze superiori ai cinquanta metri. Dall’alto il disastro è evidente: il terreno è crollato, trascinando via strade, muri, interi pezzi di paese. 

frana niscemi