Niscemi, il maltempo non dà trega e la frana continua ad avanzare

Il maltempo non dà tregua, a Niscemi la situazione si aggrava di ora in ora. L'ultimo crollo, una palazzina di tre piani nel quartiere Sante Croci, una di quelle in bilico sul costone, a pochi metri dall'auto rimasta sospesa sul precipizio, simbolo della fragilità di questo territorio... 48 ore di piogge consecutive continuano a provocare cedimenti: muri aperti, stanze a vista, porzioni di case che si sbriciolano. Dall’alto si intravedono mobili, ciò che resta di una cucina, elettrodomestici, libri e fotografie di famiglie a cui non è rimasto niente. E la zona rossa potrebbe estendersi di altri 150 metri.