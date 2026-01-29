Niscemi, cavalli e asini bloccati dalla frana salvati dai Vigili

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, i Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere 20 animali bloccati fra le fratture del terreno a ridosso della frana. I Vigili del fuoco hanno creato un sentiero di due chilometri tra fango e detriti, superando dislivelli di dieci metri, conducendo al sicuro e senza rischi quindici cavalli, tre asini e due cani.