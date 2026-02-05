Niscemi, la biblioteca rimane sospesa nel vuoto: le immagini del drone
Continua ad avanzare la frana che ha colpito la cittadina siciliana. Nell'edificio circa quattro mila volumi
Nuovi cedimenti a Niscemi. Le immagini riprese dal drone mostrano la precarietà della zona accanto alla Biblioteca privata Angelo Marsiano. Un angolo dell'edifizio fluttua nel vuoto mentre la terra si sbriciola sotto le fondamenta. Al lavoro i vigili del Fuoco che dall'inizio dell'emergenza, il 25 gennaio, hanno effettuato 675 interventi. Intanto la frana ha raggiunto una larghezza di oltre quattro km.