decaro difende i bagnanti

Nel Salento è guerra al pranzo in spiaggia

Con un video sui social il governatore della Puglia Decaro interviene sul caso dell'estate. Ecco cosa ne pensano a Monopoli (Bari)

di Maria Luisa Sgobba
06 Lug 2026 - 19:53
01:36 
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