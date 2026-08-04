Naziskin assaltano un hotel che ospita giovani ebrei italiani

Attimi di tensione fuori da un hotel di Sofia, in Bulgaria, dove un gruppo di giovani ebrei italiani è stato vittima di un grave episodio di intimidazione da parte di alcuni giovani riconducibili all'estrema destra locale. I naziskin avrebbero tentato di forzare l'ingresso dell'albergo che ospitava la comitiva. Nei video diffusi sui social, si sentono chiaramente le grida al motto di "Sieg Heil" e si vedono alcuni partecipanti al raid effettuare il saluto nazista. Dura la condanna del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha espresso solidarietà agli adolescenti ebrei