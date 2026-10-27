Nasce un nuovo mestiere: l'addestratore di robot

Per insegnare a un robot ad afferrare un bicchiere non basta un video. Le immagini non dicono quanta forza serva e come correggere la presa prima che il vetro scivoli. Un gesto banale, che deve essere mostrato da un umano. Nasce così un nuovo mestiere: l'addestratore di robot. Persone pagate per farsi riprendere mentre lavorano, cucinano o riordinano casa con telecamere e sensori che registrano ogni movimento. Un patrimonio prezioso venduto a chi sviluppa intelligenza artificiale. Un settore che fa gola a molti investitori. A inizio ottobre la canadese Mecha ha raccolto 60 milioni di dollari con Nvidia e Microsoft tra i finanziatori. In California c'è chi fa guidare gli autonomi a distanza da operatori in carne e ossa.