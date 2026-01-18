Napoli, una banda segue i ragazzi per rapinarli

La pistola puntata in viso quando ancora non è passata la mezzanotte: al Vomero, zona residenziale di Napoli, che durante il weekend si affolla di giovani e giovanissimi, una banda di criminali, forse più di una, segue i ragazzi, aspetta il momento giusto e li rapina in un attimo, sottraendo loro denaro e telefoni cellulari. Un copione che si ripete da tempo e che le associazioni stanno seguendo, raccogliendo le denunce.