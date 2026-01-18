Logo Tgcom24
Napoli, una banda segue i ragazzi per rapinarli

Un copione che si ripete da tempo e che le associazioni stanno seguendo, raccogliendo le denunce

di Bruna Varriale
18 Gen 2026 - 19:49
01:26 

La pistola puntata in viso quando ancora non è passata la mezzanotte: al Vomero, zona residenziale di Napoli, che durante il weekend si affolla di giovani e giovanissimi, una banda di criminali, forse più di una, segue i ragazzi, aspetta il momento giusto e li rapina in un attimo, sottraendo loro denaro e telefoni cellulari. Un copione che si ripete da tempo e che le associazioni stanno seguendo, raccogliendo le denunce. 

