Napoli, ordini dalle carceri in videochiamata: nove arresti in sei province

Organizzavano il traffico di droga direttamente dalle celle, utilizzando telefonini introdotti illegalmente in carcere per mantenere i contatti con i complici all'esterno, acquistare cocaina e distribuirla sul territorio. È quanto emerso dall'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli che ha portato all'esecuzione di nove arresti nei confronti di persone accusate, a vario titolo, di reati legati al traffico di stupefacenti, estorsioni e violenze, con aggravanti di camorra. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli insieme alla polizia penitenziaria.