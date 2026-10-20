Il video che incastra gli indagati

Napoli, ordini dalle carceri in videochiamata: nove arresti in sei province

Secondo gli investigatori, esponenti di diversi clan camorristici hanno stretto accordi per gestire consistenti forniture di cocaina. Organizzavano il traffico dalle celle

20 Ott 2026 - 11:42
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Organizzavano il traffico di droga direttamente dalle celle, utilizzando telefonini introdotti illegalmente in carcere per mantenere i contatti con i complici all'esterno, acquistare cocaina e distribuirla sul territorio. È quanto emerso dall'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli che ha portato all'esecuzione di nove arresti nei confronti di persone accusate, a vario titolo, di reati legati al traffico di stupefacenti, estorsioni e violenze, con aggravanti di camorra. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli insieme alla polizia penitenziaria.

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