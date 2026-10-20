Napoli, ordini dalle carceri in videochiamata: nove arresti in sei province
Secondo gli investigatori, esponenti di diversi clan camorristici hanno stretto accordi per gestire consistenti forniture di cocaina. Organizzavano il traffico dalle celle
Organizzavano il traffico di droga direttamente dalle celle, utilizzando telefonini introdotti illegalmente in carcere per mantenere i contatti con i complici all'esterno, acquistare cocaina e distribuirla sul territorio. È quanto emerso dall'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Napoli che ha portato all'esecuzione di nove arresti nei confronti di persone accusate, a vario titolo, di reati legati al traffico di stupefacenti, estorsioni e violenze, con aggravanti di camorra. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli insieme alla polizia penitenziaria.