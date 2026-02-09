Napoli, incendio a Secondigliano: a fuoco una pizzeria storica

Attimi di paura a Secondigliano, quartiere di Napoli, dove nella notte la pizzeria “Benvenuti al sud” è stata devastata da un incendio che l'ha completamente distrutta. Il locale storico è adesso annerito e impraticabile. Sul posto sono accorsi gli uomini della polizia di Stato e i vigili del fuoco. Il rogo si è esteso anche a un'officina vicina al locale. Per precauzione è stato evacuato l'intero palazzo. Non ci sono feriti. Il rogo sarebbe stato innescato da un cortocircuito, esclusa la pista dolosa.