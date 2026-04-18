Napoli, il momento in cui rapinatori entrano nella filiale di Crédit Agricole
I tre uomini, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, fanno parte della banda che ha "razziato" 40 cassette di sicurezza
Tre uomini, con il cappello calato sul viso, entrano dalla porta scorrevole della filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d'oro, a Napoli. Fanno parte della banda di rapinatori che giovedì 16 aprile ha preso in ostaggio 25 persone, tra dipendenti e clienti, e "razziato" 40 cassette di sicurezza. L'ingresso è stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza della banca. Successivamente, uno dei tre uomini viene immortalato mentre blocca la porta di emergenza incastrando una grossa sbarra tra il vetro e il maniglione antipanico.