CON I CAPPELLINI SUL VISO

Napoli, il momento in cui rapinatori entrano nella filiale di Crédit Agricole

I tre uomini, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, fanno parte della banda che ha "razziato" 40 cassette di sicurezza

18 Apr 2026 - 14:32
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Tre uomini, con il cappello calato sul viso, entrano dalla porta scorrevole della filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d'oro, a Napoli. Fanno parte della banda di rapinatori che giovedì 16 aprile ha preso in ostaggio 25 persone, tra dipendenti e clienti, e "razziato" 40 cassette di sicurezza. L'ingresso è stato registrato dalle telecamere di videosorveglianza della banca. Successivamente, uno dei tre uomini viene immortalato mentre blocca la porta di emergenza incastrando una grossa sbarra tra il vetro e il maniglione antipanico.

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