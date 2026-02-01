Napoli, bambina morì dopo maltrattamenti: arrestati gli zii affidatari

Dopo un tira e molla tra la madre e il padre durante la loro separazione, era finita a vivere a casa dei suoi zii a Tufino, nel Napoletano. È proprio in quella casa che Alessandra, una bambina di quattro anni, è stata oggetto di diversi maltrattamenti che ne hanno provocato la morte. Portata in ospedale dagli zii che avevano raccontato ai sanitari di una caduta dalle scale, sul corpo della piccola i medici avevano trovato segni di ustioni e violenze. A poco più di un anno dalla sua morte gli zii della bambina sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato.