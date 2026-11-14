Morte per la ricina, sentito il marito della prof amica di Di Vita

È il marito di un'amica di vecchia data di Gianni Di Vita l'ultima persona ascoltata in questura a Campobasso. Gli inquirenti lavorano senza sosta per cercare di trovare i responsabili della morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina, quasi un anno fa. L'uomo, sentito alle 11 di stamane, 14 novembre, è un tecnico di laboratorio che lavora all'Istituto Agrario di Riccia, uno dei tre istituti perquisiti dalla polizia. Per settimana prossima sono fissati nuovi interrogatori. Al momento, sono cinque i medici indagati per responsabilità mediche e omicidio colposo. Mentre, invece, non ci sono ancora nomi nel fascicolo, aperto dalla procura di Larino, per duplice omicidio volontario. Per giovedì sono fissati anche i nuovi accertamenti tecnici irripetibili, al Robert Cock Institute di Berlino, su alcune tracce biologiche rilevate su una serie di reperti, prelevati lo scorso 30 luglio, nella casa dove vivevano Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi. Nello specifico, i campioni sui quali verranno effettuati gli esami sono un sacchetto rosa con yogurt, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo e un pacchetto con guanti da lavoro. La Procura di Larino ha disposto che le operazioni vengano videoregistrate e che i relativi verbali dovranno essere depositati entro cinque giorni.