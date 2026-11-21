Antonello Di Vita avrebbe riferito cose interessanti e utili a sciogliere dei dubbi. Ma prima di entrare in questura aveva dichiarato: "Brancolano ancora nel buio". E riguardo al fratello Gianni è stato netto: "Lo sanno anche in Cina che mio fratello non poteva fare una cosa del genere, ha detto. Particolari chiave potrebbero emergere dagli esami compiuti presso il Koch Institute di Berlino sulle tracce biologiche prelevate da alcuni reperti che erano in casa a Pietracatella. Fra i capitoli irrisolti di questa vicenda anche quello dei cinque medici ancora indagati. Continuano a lavorare in ospedale, la scoperta del veleno ha trasformato l’indagine in un procedimento per duplice omicidio premeditato contro ignoti, ma i tre medici del Pronto soccorso di Campobasso e i due sanitari della Guardia medica restano ancora iscritti nel registro degli indagati.