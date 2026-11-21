Morte per la ricina, ascoltato per almeno 13 ore il fratello di Gianni Di Vita | Sentita ancora la figlia Alice
Una deposizione puntuale, per ricostruire abitudini, dinamiche familiari e rapporti personali, alla ricerca di eventuali elementi utili alle indaginidi Paola Miglio
Undici mesi di indagini sull'avvelenamento da ricina a Pietracatella e la morte di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi resta ancora un giallo. Gli investigatori hanno convocato come persona informata sui fatti il fratello di Gianni Di Vita, Antonello. Arrivato in questura a Campobasso da Torino dove risiede stabilmente, è stato ascoltato per almeno 13 ore. Una deposizione puntuale, per ricostruire abitudini, dinamiche familiari e rapporti personali, alla ricerca di eventuali elementi utili alle indagini e per chiarire inoltre cosa accadde in quelle ore drammatiche, dal 23 dicembre dello scorso anno, data in cui si ipotizza l'inizio dell'avvelenamento da ricina, fino al 28, quando, all'ospedale di Campobasso, morirono prima Sara e poi la madre.
Antonello Di Vita avrebbe riferito cose interessanti e utili a sciogliere dei dubbi. Ma prima di entrare in questura aveva dichiarato: "Brancolano ancora nel buio". E riguardo al fratello Gianni è stato netto: "Lo sanno anche in Cina che mio fratello non poteva fare una cosa del genere, ha detto. Particolari chiave potrebbero emergere dagli esami compiuti presso il Koch Institute di Berlino sulle tracce biologiche prelevate da alcuni reperti che erano in casa a Pietracatella. Fra i capitoli irrisolti di questa vicenda anche quello dei cinque medici ancora indagati. Continuano a lavorare in ospedale, la scoperta del veleno ha trasformato l’indagine in un procedimento per duplice omicidio premeditato contro ignoti, ma i tre medici del Pronto soccorso di Campobasso e i due sanitari della Guardia medica restano ancora iscritti nel registro degli indagati.
Sentita ancora Alice Di Vita
A Torino, dove si è trasferita dal Molise per frequentare l'università, gli investigatori hanno sentito nuovamente Alice Di Vita, sorella della quindicenne Sara e figlia di Antonella Di Ielsi, morte per avvelenamento da ricina dopo Natale l'anno scorso.
La polizia italiana torna da Berlino
"Il lavoro comincia ora". Risponde così Marco Graziano, capo della Squadra Mobile, mentre con gli altri uomini della polizia di Campobasso, nella tarda mattinata di sabato 21 novembre, lascia Berlino dopo gli accertamenti irripetibili per il caso di Pietracatella, svolti negli ultimi due giorni. È un modo per ribadire che gli accertamenti veri, quelli per capire a chi appartengono le tracce di dna trovate sui cinque reperti prelevati nella casa della famiglia Di vita, saranno quelli svolti nei prossimi giorni a Campobasso. Sono stati gli esperti del Robert Koch Institute, che da mesi cercano le tracce della ricina che ha ucciso Sara Di Vita e la madre Antonella Di Ielsi, ad avvisare gli investigatori italiani, qualche settimana fa, dopo aver rilevato le tracce biologiche su un sacchetto rosa con Kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia con liquido e sedimenti sul fondo, un pacchetto con guanti da lavoro. Bisognerà ora stabilire a chi appartengono quelle impronte, se ai componenti della famiglia Di Vita o ad altre persone. Sul fronte scientifico ora l'inchiesta prosegue su due binari paralleli: a Campobasso gli esami sulle tracce biologiche e a Berlino quelle per cercare la ricina su alimenti e reperti. Nei laboratori del Koch il lavoro proseguirà ancora per settimane. La proroga concessa dalla procura scade tra una settimana, ma quasi certamente saranno concessi ulteriori trenta giorni per ultimare il lavoro.