Morte della giudice Ercolini, svolta dalla seconda autopsia: la frattura al collo fa sospettare uno strangolamento

Una frattura al collo che non sarebbe compatibile con l'impiccagione, ma potrebbe esserlo con uno strangolamento. È il nuovo elemento emerso dalla seconda autopsia sul corpo di Francesca Ercolini, la giudice di 51 anni trovata morta nella sua abitazione di Pesaro il 26 dicembre 2022. Inizialmente considerato un suicidio, il caso è stato riaperto anche alla luce di altri elementi sospetti, tra cui un solco sul collo e alcuni lividi. La Procura dell'Aquila indaga per omicidio il marito Lorenzo Ruggeri e un ex funzionario di polizia, mentre altre quattro persone sono coinvolte nell'inchiesta per ipotesi di reato legate agli accertamenti iniziali.