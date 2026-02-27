Domenico, il racconto di un infermiere: "Sono arrivati stravolti, il frigo era da spiaggia"
Sarebbe stata una Oss bolzanina a portare il ghiaccio secco alla chirurga napoletana, che avrebbe detto: "Va bene questo"di Dario Vito
"Sono arrivati stanchi, infreddoliti e sprovvisti della dotazione tecnica. Avevano solo un contenitore frigo da spiaggia". Un infermiere dell'ospedale San Maurizio di Bolzano, ascoltato dai Nas, avrebbe descritto così l'equipe, giunta dal Monaldi di Napoli, per l'operazione d'espianto del cuore, che avrebbe dovuto ridare una nuova vita al piccolo Domenico.
In sala operatoria è presente anche un team di Innsbruk e sarebbero stati loro a mettere una prima pezza agli errori compiuti in fase chirurgica dai medici napoletani. Nel box portato da Napoli, c'è poco ghiaccio misto ad acqua. Sarebbe stata una Oss bolzanina a portare il ghiaccio secco alla chirurga napoletana, che avrebbe detto: "Va bene questo".