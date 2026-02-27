Domenico, il racconto di un infermiere: "Sono arrivati stravolti, il frigo era da spiaggia"

"Sono arrivati stanchi, infreddoliti e sprovvisti della dotazione tecnica. Avevano solo un contenitore frigo da spiaggia". Un infermiere dell'ospedale San Maurizio di Bolzano, ascoltato dai Nas, avrebbe descritto così l'equipe, giunta dal Monaldi di Napoli, per l'operazione d'espianto del cuore, che avrebbe dovuto ridare una nuova vita al piccolo Domenico.