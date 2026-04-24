Morte a Campobasso, gli inquirenti si concentrano sul cellulare di Alice
Entrambe avvelenate con la ricina, come conferma il centro antiveleni di Pavia. Il cerchio si stringe attorno a"un elenco di undici nomidi Emanuela Vernetti
È nel telefonino della 19enne Alice Di Vita che potrebbe nascondersi la chiave del mistero sul duplice omicidio della sorella minore Sara, 15 anni e della madre, la cinquantenne Antonella Ielsi, morte nella notte tra il 27 e il 28 dicembre scorso a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Entrambe avvelenate con la ricina, come conferma il centro antiveleni di Pavia. La procura di Larino indaga contro ignoti ma il cerchio si stringe attorno a un elenco di undici nomi: gli inquirenti puntano a ricostruire i rapporti con le vittime proprio grazie all’analisi di chiamate, video, foto e chat sul dispositivo mobile di Alice, che non è indagata e resta parte offesa, nel mese di dicembre.