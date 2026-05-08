Morte avvelenate con la ricina, padre e figlia lasciano Pietracatella

Padre e figlia lasciano Pietracatella, a quattro mesi dalla morte di Antonella di Ielsi e Sara di Vita, avvelenate con la ricina durante le feste di Natale. Perse la moglie e la figlia 15enne, con la casa di famiglia ancora sotto sequestro, e ora Gianni di Vita porta lontano dal paese la maggiorenne Alice. Lontano da telecamere, dai riflettori e dalla cugina Laura, che li ha ospitati dal momento in cui il loro appartamento è diventato il luogo dal quale di ricavare ogni elemento utile all'indagine.