gli esperti tedeschi

Morte avvelenate da ricina, chi ha usato il veleno era in casa

Gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero individuato tracce della sostanza su alcuni dei 131 reperti prelevati

di Andrea Noci
21 Set 2026 - 13:26
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