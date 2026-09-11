Monza, sul camion di cacao spunta... mezza tonnellata di hashish

Il carico ufficiale era di sacchi di cacao, ma quel camion con targa straniera che si muoveva in modo sospetto nei pressi di un magazzino situato tra i comuni di Monza e Muggiò, ha messo in allerta la polizia di Milano. Che nei giorni scorsi ha infatti arrestato tre persone, due romeni di 32 e 46 anni e un italiano di 79, ritenute responsabili in concorso di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione ha portato al sequestro di circa 520 chili di hashish, parte dei quali trovati all'interno di un deposito a Monza.