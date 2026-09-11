Monza, sul camion di cacao spunta... mezza tonnellata di hashish

Il carico ufficiale era di sacchi di cacao, ma quel camion con targa straniera che si muoveva in modo sospetto nei pressi di un magazzino situato tra i comuni di Monza e Muggiò, ha messo in allerta la polizia di Milano. Che nei giorni scorsi ha infatti arrestato tre persone, due romeni di 32 e 46 anni e un italiano di 79, ritenute responsabili in concorso di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione ha portato al sequestro di circa 520 chili di hashish, parte dei quali trovati all'interno di un deposito a Monza.
Le indagini degli agenti della squadra mobile milanese nell'ambito di un servizio di contrasto del traffico di droga sono partite dall'individuazione di un camion sospetto. Durante i servizi di monitoraggio, i poliziotti hanno visto tre uomini scaricare con un carrello diversi grossi sacchi posizionati su un bancale. Subito dopo le operazioni di scarico, uno dei tre ha caricato alcune borse in auto e si è allontanato. Gli agenti lo hanno bloccato poco dopo, trovando all'interno del veicolo circa 200 kg di hashish. Nel magazzino sono stati scoperti ulteriori 300 kg di hashish, in parte nascosti in un frigorifero.