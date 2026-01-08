Logo Tgcom24
Cronaca
Vittima una ragazza in sedie a rotelle

Modena, disabile molestata su un treno

Un uomo di 39 anni, originario della Tunisia, è stato arrestato dai carabinieri"per violenza sessuale aggravata

di Michela Pagano
08 Gen 2026 - 18:34
01:34 

Ha puntato la sua vittima mentre era in stazione, in attesa del treno, rivolgendole avances sgradite; poi una volta a bordo l’ha raggiunta e l’ha molestata, nonostante fosse in sedia a rotelle. Un uomo di 39 anni, originario della Tunisia e residente a Parma, è stato arrestato dai carabinieri di Castelfranco Emilia, nel modenese, per violenza sessuale aggravata e interruzione di pubblico servizio. Ora si trova in carcere.

