ESERCITO E FORMAZIONE

Militare, digitale: la scuola Teulié raccontata dagli allievi

Dentro le aule del prestigioso istituto di formazione delle Forze Armate: i più giovani in divisa si preparano sulle nuove discipline tecnologiche

09 Mag 2026 - 11:00
02:04 
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Servizio di:

Christian D'Adamo
Sofia Ferraro
Maria Vittoria Floresta
Gaia Greco
Irene Quinto
Sara Tuzzeo

A cura di:
Anna Del Vecchio
Adele Piluso

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