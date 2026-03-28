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L'evento

Il giuramento degli Allievi della Scuola Militare Teulié di Milano

La cerimonia all'Arco della Pace alla presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa, del sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, e del capo di stato maggiore dell'Esercito Carmine Masiello

28 Mar 2026 - 18:05
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