Milano, rischi e opportunità dei social al centro del convegno del Telefono azzurro

Sanno di trascorrere troppo tempo su internet e sanno che questo ha un costo per la salute, sia fisica che mentale, ma per giovani e giovanissimi cambiare rotta è difficile, se non quasi impossibile. Rischi e opportunità dei social al centro di un convegno organizzato a Milano da Telefono azzurro con focus sull'intelligenza artificiale. Il 77,5 per cento degli studenti si riconosce dipendente dai social e 9 su 10 ne temono gli effetti. Cliccare le notifiche sui social, scrollare lo schermo alla ricerca di video, chattare, digitare. Centinaia di volte al giorno. Gli smartphone provocano ansia e isolamento sociale.