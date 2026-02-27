Milano, arrestato il rapinatore di anziane: ne aveva colpite tre in pochi giorni
Il giovane, egiziano e senza fissa dimora, è stato portato in carcere
La polizia di Milano ha fermato un egiziano di 26 anni, senza fissa dimora e irregolare. L'uomo, a cui sono attribuite tre rapine ai danni di donne anziane nel solo mese di gennaio è stato notato dagli agenti mentre si aggirava con fare sospettoso prestando particolare attenzione alle persone più anziane presenti intorno a lui.
Le rapine a gennaio
L'uomo un mese prima, e in pochi giorni, aveva rapinato donne di 70, 67 e 77 anni in via Foppa, piazza Napoli e via Bezzi. I poliziotti hanno sequestrato gli indumenti indossati e, considerati gli indizi di colpevolezza e il concreto pericolo di fuga, hanno eseguito la misura pre-cautelare per rapina.