Milano, nasce la "rete anti maranza": i commercianti si avviseranno a vicenda in caso di pericolo

C'è chi protegge le vetrine con pesanti pannelli di legno, uomini dell'esercito pattugliano tra la folla e i commercianti che comunque restano aperti. A Milano la nuova normalità è questa dopo i saccheggi della guerriglia maranza. E alcuni commercianti commentano: "È più la rabbia della paura, non ci arrendiamo" e anche "Non ci pieghiamo". La tensione è alta, ma i commercianti hanno creato una chat per tenersi informati in caso di allarme: "Ci comunichiamo informazioni per creare una rete". Il ministro Crosetto parla di guerra ibrida, intanto però Milano resta blindata anche se sui social alcuni gruppi invitano a tornare in piazza questo weekend.