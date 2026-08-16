Un container dei bagagli ha preso fuoco a poca distanza dal terminal di Milano Malpensa e ha iniziato a emanare una densa nube nera. L'incendio si è verificato nel pomeriggio di domenica 16 agosto, mentre le valigie presenti nel contenitore erano appena state scaricate dalla stiva di un volo British Airways atterrato da Londra. Nonostante inizialmente si parlasse di una batteria al litio come possibile causa scatenante, in realtà le scintille sarebbero partite a causa di un cortocircuito.