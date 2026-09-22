il blitz contro la criminalità

Milano, l'operazione dei carabinieri contro il degrado a San Siro

La zona di San Siro, tra via Aretusa e piazzale Selinunte, è diventato un nuovo centro della criminalità nella periferia di Milano

di Davide Loreti
22 Set 2026 - 12:31
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Case occupate da stranieri, degrado e abbandono. La zona di San Siro, tra via Aretusa e piazzale Selinunte, è diventato un nuovo centro della criminalità nella periferia di Milano. Così il quartiere è da tempo interessato da servizi straordinari di controllo e presidio dei carabinieri, per contrastare le situazioni di illegalità e degrado e per garantire una presenza delle forze dell'ordine sul territorio. 

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