DIVERSI FERMI

Milano, l'arrivo della polizia e i primissimi arresti | Video

All'arrivo delle forze dell'ordine e dei militari in antisommossa, i teppisti hanno tentato la fuga. Molti sono stati fermati e radunati in diversi punti

18 Ott 2026 - 17:40
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