Al Giardino dei giusti

Milano, il ricordo 20 anni dopo l'omicidio di Anna Politkovskaya

Presente anche il figlio della giornalista russa, Ilia, che vive in Italia dal 2022

di Paola Miglio
20 Set 2026 - 19:35
01:26 
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