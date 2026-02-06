Milano, il piano della mobilità per le Olimpiadi

Il piano della mobilità per le Olimpiadi invernali: tra divieti, modifiche e strade che chiudono e riaprono in base ai giorni e agli eventi, sembra di essere in un labirinto dove cambia di continuo la strada per uscire. Paradossi olimpici che stanno complicando la vita e gli spostamenti quotidiani dei milanesi, costretti a slalom tra zone rosse, strade chiuse e mezzi pubblici deviati dal loro solito percorso. E mentre i residenti devono adattarsi, partner olimpici e volontari viaggeranno gratis.