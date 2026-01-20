Logo Tgcom24
IL CASO

Milano, il centro per disabili "Anfossi" trasloca: i genitori...

La struttura inaugurata nel 2018 dopo 22 anni d'attesa

di Rossella Ivone
20 Gen 2026 - 21:39
01:35 

Il centro (grande quasi 900 metri quadrati a cui si aggiunge un grande giardino) è stato pensato per chi ha una disabilità del 100% e rappresenta un'eccellenza in tutta la città. Ma - secondo Palazzo Marino - ora deve essere trasformato per accogliere le crescenti richieste di chi ha disabilità minori 

