Speciale Le proteste in Italia e in Europa
Massima allerta

Milano, i negozi del centro blindano le vetrine

La sera prima del sabato di cortei e proteste, le attività del Quadrilatero della Moda hanno montato pannelli di legno

24 Ott 2026 - 10:09
01:19 
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