Milano, gli abitanti di Rogoredo: "Non ce la facciamo più"

"Noi non ne possiamo più. Si torna alla sera e bisogna fare attenzione ad uscire dalla metropolitana". "Ma il poliziotto cosa doveva fare? Farsi ammazzare?". Assediati da spaccio e degrado, continuano a non sentirsi sicuri nel loro quartiere gli abitanti di Rogoredo, periferia sud di Milano. L'ultima manifestazione di protesta è stata una camminata di solidarietà al poliziotto che ha sparato e ucciso un pusher con un lungo passato criminale che gli stava puntando contro una pistola, in seguito rivelatasi a salve. E ora si teme una escalation di violenza da parte degli spacciatori.