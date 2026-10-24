Speciale Le proteste in Italia e in Europa
Allerta proteste

Milano, fermi preventivi della polizia prima dell'inizio dei cortei

Giovani fermati intorno alla stazione Centrale. I controlli sono scattati nel primo pomeriggio di sabato

24 Ott 2026 - 15:27
01:10 
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