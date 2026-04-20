Milano, escort nei locali della movida: quattro persone ai domiciliari

Proponevano, secondo l'accusa, pacchetti "all inclusive" a facoltosi imprenditori e calciatori di serie A. Gente che poteva permettersi, per una serata di divertimento, di spendere migliaia di euro. Ma in quelle serate, stando a quanto emerso dalle indagini, avrebbero anche offerto prestazioni sessuali, con escort di lusso a disposizione dei clienti. Con l'accusa di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, sono state arrestate a Milano e messe ai domiciliari quattro persone, che gestiscono una società di promozione di eventi nei locali più alla moda del capoluogo lombardo. La Procura ha anche disposto il sequestro preventivo di un milione e 200mila euro, soldi che gli inquirenti ritengono derivati dall'attività illecita.