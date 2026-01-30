Milano, è giallo sul banchiere ucraino morto

Sempre più sospetti intorno alla morte di Alexander Adarich, 54 anni ex banchiere ucraino appare sempre di più un giallo, un intrigo internazionale. Il corpo probabilmente è stato gettato dal quarto piano, di un B&B di lusso in centro a Milano, per simulare un suicidio. I segni delle fascette da elettricista ai polsi, in tasca un passaporto di nazionalità romena. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le sue ultime ore in città. La camera da 300 euro a notte era stata prenotata da una persona diversa dalla vittima, di cui non sono stati trovati bagagli, cellulare o altri effetti personali.