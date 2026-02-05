Milano-Cortina, Snoop Dog balla alla Balera dell'Ortica

Snoop Dogg ha fatto una visita a sorpresa alla Balera dell’Ortica (locale storico a est di Milano). Il celebre rapper statunitense, giunto a Milano per seguire le Olimpiadi per la Nbc, non si è fatto sfuggire l’occasione di cimentarsi in una partita di bocce, accompagnato dall’attore e presentatore americano Mario Lopez. Il cantante è stato tedoforo ufficiale a Gallarate.