Milano-Cortina,"città blindata: attivo il sistema Generis per i Giochi

Alla centrale operativa interforze entra in funzione la piattaforma digitale avanzata per il"controllo del territorio"

di Simone Cerrano
05 Feb 2026 - 18:28
È operativo presso la centrale interforze di Milano il sistema Generis, piattaforma digitale avanzata per la gestione della sicurezza urbana, considerata tecnologicamente superiore ai modelli del passato. Il sistema è il motore della control room dove gli agenti operano in sinergia con le altre forze dell’ordine e con la Protezione civile. La sala operativa è collegata con circa 3.000 telecamere di sorveglianza.

