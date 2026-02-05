Milano-Cortina,"città blindata: attivo il sistema Generis per i Giochi

È operativo presso la centrale interforze di Milano il sistema Generis, piattaforma digitale avanzata per la gestione della sicurezza urbana, considerata tecnologicamente superiore ai modelli del passato. Il sistema è il motore della control room dove gli agenti operano in sinergia con le altre forze dell’ordine e con la Protezione civile. La sala operativa è collegata con circa 3.000 telecamere di sorveglianza.