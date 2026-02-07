Milano-Cortina 2026: nel quartiere di Santa Giulia è caos parcheggi

È esploso il problema parcheggi nel quartiere Santa Giulia a Milano, quello che ospita la nuovissima Ice Hockey Arena da 16 mila posti. Di fianco alla nuovissima costruzione è presente un posteggio che può contenere 2750 automobili, ma gli spettatori non possono entrare in questo posteggio, solamente addetti ai lavori, atleti e chi è provvisto di badge. Questo obbliga chi vuole assistere alle gare a parcheggiare lungo la strada, limitando non poco la disponibilità dei parcheggi ai residenti che sono così infuriati. E nemmeno il trasporto pubblico può aiutare: la linea 13, che avrebbe dovuto portare gli spettatori all'Arena, para sarà pronta solo nel 2030.