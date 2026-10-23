Speciale Le proteste in Italia e in Europa
In attesa di sabato

Milano blindata, pattuglie con i militari nei punti critici e fermi preventivi

I negozi si sono organizzati con sentinelle e serrate

di Davide Loreti
23 Ott 2026 - 12:46
01:35 
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