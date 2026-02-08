Milano, arrestato un amico di Ramy per aver rubato una moto

In due avevano appena rubato una moto e la stavano portando via, mentre altri due facevano da palo. Una volante li ha sorpresi alle dieci di sera in zona Città Studi a Milano: chi faceva da palo è stato indagato a piede libero, gli altri sono stati arrestati. Solo più tardi in questura si è capito che uno dei due finiti in manette era Farese Bouzidi, l'amico di Ramy che era alla guida del motorino quella tragica notte del 24 novembre 2024.