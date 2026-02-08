Milano, arrestato un amico di Ramy per aver rubato una moto
Il giovane era alla guida dello scooter in quella tragica sera del 24 novembre 2024di Gigi Sironi
In due avevano appena rubato una moto e la stavano portando via, mentre altri due facevano da palo. Una volante li ha sorpresi alle dieci di sera in zona Città Studi a Milano: chi faceva da palo è stato indagato a piede libero, gli altri sono stati arrestati. Solo più tardi in questura si è capito che uno dei due finiti in manette era Farese Bouzidi, l'amico di Ramy che era alla guida del motorino quella tragica notte del 24 novembre 2024.