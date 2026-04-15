Milano, a un anno dalla Ztl nel Quadrilatero calo del 30% di presenze nei parcheggi
Era stata pensata per eliminare le auto in divieto di sosta nelle vie dello shopping, ma le auto un anno dopo"sono ancora in divietodi Gigi Sironi
Un'emorragia di presenze: così la definisce Apa, l'Associazione autorimesse di Confcommercio Milano, che a un anno dall'introduzione della Ztl 24 ore su 24 nel Quadrilatero della Moda denuncia un calo di presenze del 30% nei parcheggi, deputati a evitare il verbale di 85 euro a chi vi accede. Parcheggi e negozi mezzi vuoti, eppure questa Ztl del Quadrilatero della Moda era stata pensata per eliminare le auto in divieto di sosta nelle vie dello shopping. È passato un anno e le auto sono ancora in divieto.