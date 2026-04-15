Milano, a un anno dalla Ztl nel Quadrilatero calo del 30% di presenze nei parcheggi

Un'emorragia di presenze: così la definisce Apa, l'Associazione autorimesse di Confcommercio Milano, che a un anno dall'introduzione della Ztl 24 ore su 24 nel Quadrilatero della Moda denuncia un calo di presenze del 30% nei parcheggi, deputati a evitare il verbale di 85 euro a chi vi accede. Parcheggi e negozi mezzi vuoti, eppure questa Ztl del Quadrilatero della Moda era stata pensata per eliminare le auto in divieto di sosta nelle vie dello shopping. È passato un anno e le auto sono ancora in divieto.