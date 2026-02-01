Dopo aver rubato un'arma
Milano, 25enne apre il fuoco contro la polizia: ferito dagli agenti
Il 25enne, di origine cinese, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda
01 Feb 2026 - 18:30
01 Feb 2026 - 18:30
00:48
Il 25enne, di origine cinese, è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda
Copyright © 1999-2026 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.