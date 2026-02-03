Milano, 12 bambini e quattro adulti intossicati in un asilo

I bambini hanno cominciato a sentirsi male appena entrati all'asilo, verso le 9 del mattino. Momenti di paura al nido di viale Certosa, a Milano, dove 12 bimbi, due genitori e una coppia di insegnanti sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio che si è propagato nelle aule. La struttura, circa 150 metri quadrati, è stata subito evacuata. Sul posto cinque ambulanze e due automediche. Bambini e adulti sono stati portati in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando l'ipotesi di un ricovero ospedaliero a causa dei sintomi accusati. Le loro condizioni non sono gravi. Si sta cercando di capire dove sia avvenuta la fuga di gas.