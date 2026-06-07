Milano, 100 kg di droga nel furgone e nel congelatore: arrestato

Da lì, la polizia ha deciso di entrare anche nell'abitazione di Senago dove, all'interno dell'armadio nella camera da letto, sono stati rinvenuti circa 200 grammi di marijuana, 140 grammi di cocaina e 80 grammi di hashish, nonché circa 2mila euro in contanti. E non è finita: nella cantina, dentro un congelatore, sono stati rinvenuti - e sequestrati - centinaia di panetti di hashish per circa 50 chili, oltre a materiale per il confezionamento. L'uomo è stato arrestato per la detenzione dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente e portato nel carcere di San Vittore, a Milano.